Эксперты рассказали о важности и смысле Дня ВДВ

В период СВО 55 военнослужащих ВДВ были удостоены высшей награды РФ — Героя Российской Федерации, еще 36 десантников были награждены орденами Мужества.

«Хочется отметить отдельные подвиги десантников-героев нашей страны. Так, Герой России Вадим Паньков принимал личное участие практически во всех военных операциях российской армии с 1994 года. Во время СВО Паньков особенно проявил себя на поле боя под Гостомелем, руководя 45-й гвардейской отдельной бригадой спецназа ВДВ», — рассказал Халилов.

По словам политолога, солдаты и ветераны ВДВ — подлинная элита России, которая, следуя девизу «никто, кроме нас!», самоотверженно защищает суверенитет Отчизны, оказываясь в самых горячих точках. По данным Министерства обороны, все дивизии ВДВ сегодня задействованы в СВО.

«Важно отметить работу с подрастающим поколением, ведь герои ВДВ могут передать не только знания о том, как вести себя на поле боя, но и чувство гордости за страну молодым бойцам и „гражданским“ лицам», — добавил эксперт.

Десантники часто выступают на «Уроках мужества» в школах, рассказывая о боевых подвигах и о служении стране, их можно встретить и в волонтерских центрах со сбором гуманитарной помощи для детей Донбасса. Все это говорит о том, что бойцы ВДВ, понимая свою историческую миссию и ответственность, исполняют воинский долг везде, где это возможно.

О празднике не забывают и за рубежом. К примеру, в Валье-де-Сото 2 августа генеральный консул Российской Федерации в Генуе Мария Ведринская совместно с мэром города возложили венок к памятнику Александру Прохоренко. Он погиб в 2016 году при выполнении боевого задания в сирийской Пальмире. Попав в окружение, старший лейтенант Сил специальных операций РФ вызвал авиаудар на себя, тем самым уничтожив несколько десятков боевиков.

«Очень рады, что в Италии до сих пор сохраняют память о событиях, которые имеют значение, как подчеркнул мэр города Валье, для всего мира. Особое значение как для нас, так и для итальянской стороны имело то, что мы собрались именно 2 августа — в день, когда в Российской Федерации отмечают День десантника. Искренне поздравляю от себя лично всех, кто сегодня собрался вместе с вами отметить этот замечательный торжественный день», — рассказала генконсул.