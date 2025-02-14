Эксперты рассказали, как пережить ремонт с партнером, не разбив сердце и посуду

Ремонт и ссоры в семье практически стали синонимами. Старые дома часто преподносят сюрпризы: кривые стены, скрипучие доски, коммуникации, которые лучше не трогать. Желательно начинать с пола — это база, которая задаст тон всему интерьеру. Об этом РИАМО сообщили руководитель по продукту Kastamonu Россия Татьяна Абросимова и директор по маркетингу компании Ольга Клюева.

«Паркет прекрасен, как полет на воздушном шаре, который требует специальной подготовки и особых навыков. Ламинат же — это романтический ужин при свечах: практично, комфортно, без лишних сложностей, но не менее красиво. Он монтируется „плавающим“ методом — никакого клея и гвоздей. Даже если вы новичок, справитесь за выходные. Паркетная доска же требует мастерства, времени и идеально ровного основания, к тому же требует реанимации, если вы пролили на него шампанское. Еще одним плюсом в сторону ламината можно назвать его экономичность и натуральный внешний вид», — отметила Абросимова.

При ремонте необходимо помнить, что идет командная работа. Пусть тот, у кого «прямые руки», отвечает за замеры и стыковку панелей. Второй может стать «дизайнером»: выбирать оттенки. Главное — не критиковать, если партнер случайно положил доску «не той стороной». Зато потом будет что вспомнить со смехом!

Стены — такой же важный элемент интерьера, и выбор отделочных материалов следует основывать на их функциональности и дизайне. При покраске стен отдавайте предпочтение моющимся и износостойким краскам, а использование малярной ленты поможет создать аккуратные линии и ровные углы. Если вам нравятся текстурированные варианты, обои могут стать отличным решением, но обратите внимание на их тип и качество клея, чтобы избежать проблем при наклеивании. Кроме того, декоративные панели способны добавить комнате глубины и индивидуальности, делая интерьер по-настоящему уникальным.

Потолок — часто забытый, но важный элемент интерьера, способный стать его акцентной деталью. Светлые тона на потолке помогут визуально расширить пространство, а легкая лепнина или декоративные планки в классическом стиле подчеркнут общий замысел комнаты. Кроме того, размещение нескольких источников света создаст теплую и уютную атмосферу, придавая помещению завершенный вид.

«Каждые 2 часа устраивайте „кофе-брейк“ и празднуйте маленькие победы: обсуждайте не только укладку пола, но и планы на отпуск. И помните: если нервы на пределе — это повод заказать пиццу и посмотреть сериал. Ремонт подождет, а отношения — нет. К тому же, если выбрать практичные материалы, вместо ссор у вас останется время на романтику. Ведь главное — не идеальный пол и стены, а теплый и комфортный дом, где хочется говорить „люблю“ даже сквозь запах краски», — резюмировала Клюева.