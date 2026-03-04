Эксперты раскрыли секреты выращивания микрозелени

В наши дни среди сторонников здорового питания особую популярность обрела микрозелень. Небольшой свежий пучок молодых ростков способен не только украсить блюдо и придать ему изысканный вкус, но и обеспечить организм внушительной дозой полезных микроэлементов и витаминов. О пользе употребления микрозелени, а также о методах ее самостоятельного выращивания рассказали эксперты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «ЦОК АПК») по городу Москве и Московской области.

Впервые молодые побеги овощных культур стали подавать в ресторанах Соединенных Штатов в начале восьмидесятых годов прошлого века. С течением времени их востребованность только росла, и вскоре они прочно вошли в повседневный рацион людей по всему миру. Такой успех во многом обусловлен доступными и несложными методами культивации как в домашних условиях, так и на небольших фермах. Наиболее популярный способ — гидропоника, подразумевающий выращивание растений в воде. Эксперты рекомендуют применять для домашнего проращивания специализированный субстрат.

Первый этап — подбор качественного посевного материала

В стандартный ассортимент входят: свекла, редис, кресс-салат, базилик, сельдерей и руккола. При этом не рекомендуется брать культуры из семейства тыквенных (огурец, дыня, арбуз) и пасленовых (томат, перец, баклажан, картофель), поскольку их ростки содержат ядовитые алкалоиды.

Специалисты советуют ответственно подходить к приобретению семян, отдавая предпочтение сортам из Госреестра, разрешенным к применению. Обязательным условием является наличие документации, подтверждающей их посевные и сортовые качества. На дружность всходов также влияет чистота семян: в упаковке не должно быть посторонних примесей, семян сорняков, а также поврежденных или раздавленных экземпляров.

В столичном филиале ФГБУ «ЦОК АПК» в 2025 году было проведено 10014 исследований. Специалисты проверили посевные качества 3833 партий семян, включая 925 анализов на содержание ГМО.

К концу 2025 года количество проб, не отвечающих установленным нормам, достигло 293, что составляет 7,6% от общего числа. Чаще всего несоответствия касались показателя всхожести согласно ГОСТу 12037-81 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян».

Крайне важно помнить: при выращивании микрозелени запрещено использовать протравленные семена. Производители обязательно маркируют такую информацию на упаковке, а также могут наносить на семена специальную оболочку или окрашивать их. Наиболее безопасным выбором станет пакетик с пометкой «микрогрин» или «микрозелень».

Второй этап — подготовка емкости и субстрата

У многих возникает вопрос о выборе тары. Как поясняют эксперты лаборатории, если у вас нет специальных лотков для проращивания, можно использовать обычный пластиковый контейнер или любую другую удобную посуду объемом от 500 мл. Главные условия: наличие дренажных отверстий в дне и достаточная высота (около 5 см) для размещения субстрата.

В качестве субстрата оптимально применять особые джутовые или льняные коврики, вермикулит, брикеты, перлит, кокосовую стружку. Допустимо также экспериментировать с марлей, ватными дисками или губками. Основное требование к субстрату — стерильность и способность хорошо удерживать влагу, что предотвратит появление плесени. Устроить домашнюю грядку легко: на дно контейнера помещают субстрат, увлажняют его отстоянной теплой водой и высевают семена.

Третий этап — подготовка и посев

Специалисты лаборатории акцентируют внимание на том, что очень важно сеять семена равномерно, соблюдая дистанцию в 4-5 миллиметров. Оптимальная плотность посева для свеклы, редиса и гороха составляет 10-12 семян, а для салатов и базилика — до 20 штук на площади в 10 квадратных сантиметров.

Некоторые культуры, такие как горох, капуста, сельдерей или свекла, для ускорения прорастания желательно предварительно замачивать. Мелкие же семена (базилика, кресс-салата) вполне можно сеять сухими. При необходимости посевы увлажняют из пульверизатора, после чего контейнер накрывают темной крышкой, пленкой либо убирают в затемненное место.

Четвертый этап — уход за мини-огородом

Спустя 2-3 суток, когда проклюнутся первые росточки, контейнер следует переставить на теплый, хорошо освещаемый солнцем подоконник. Для получения обильного урожая световой день должен длиться не менее 12 часов — при его недостатке понадобится досветка фитолампами. Комфортная температура на уровне +22…25 градусов идеально подходит для развития растений. Чтобы зелень была сочной, необходимо следить за влажностью субстрата, не допуская его пересыхания, и поливать только теплой водой (15-20°C), так как от холодной ростки начнут желтеть. При соблюдении всех правил, спустя одну-две недели, в зависимости от вида культуры, микрозелень достигнет высоты 5-6 см и на ней появятся нежные листочки. Это сигнал к сбору урожая!

Рекомендации для начинающих

Микрогрин является экологически чистым натуральным продуктом. Для его роста достаточно питательных веществ, заложенных в самом семени, поэтому внесение дополнительных удобрений не требуется.

После срезки урожая не стоит пытаться получить повторные всходы на старом субстрате. Контейнер необходимо тщательно обработать, а субстрат полностью заменить, чтобы избежать возникновения плесени.

Самыми скороспелыми культурами считаются горох, редис и подсолнечник. Универсальными вариантами станут горчица, кресс-салат и брокколи, а наиболее яркими — амарант и свекла. Важно не передерживать зелень, иначе она утратит свои питательные и вкусовые свойства, и употреблять ее сразу после срезания.

Максимальная польза

Ароматная и хрустящая микрозелень — превосходный компонент для бутербродов или салатов исключительно в свежем виде, так как термообработка уничтожает все ее полезные качества. Исследования подтверждают, что концентрация минералов и витаминов в этих молодых ростках в разы превышает показатели взрослых растений. Благодаря этому «зеленые малыши» гораздо эффективнее помогают укрепить иммунитет, нормализуют обмен веществ и обладают антиоксидантными свойствами. Получается, что даже небольшой пучок такой зелени способен заменить собой полноценную порцию низкокалорийного салата.