Эксперты предупредили о рисках при подключении ПК напрямую к розетке
Подключение стационарного компьютера напрямую к розетке может привести к его поломке из‑за скачков напряжения. Специалисты советуют использовать сетевой фильтр или источник бесперебойного питания, сообщает «Царьград».
Журналисты издания XDA назвали прямое подключение ПК к розетке одной из самых распространенных и опасных ошибок владельцев техники.
По их данным, пользователи часто рассчитывают на встроенный блок питания с защитой от перегрузок. Однако такой защиты недостаточно при серьезных перепадах напряжения.
«Блок питания может справляться с незначительными колебаниями входящего напряжения, но он не рассчитан на мощные скачки напряжения, вызванные колебаниями в сети и ударами молнии», — пояснили журналисты.
Специалисты рекомендуют подключать компьютер через сетевой фильтр с предохранителем, а также рассмотреть покупку источника бесперебойного питания. ИБП не только защищает устройство от резких перепадов, но и дает несколько минут для сохранения данных при отключении электричества.
По оценке экспертов, стоимость ИБП обычно составляет не более 5–10% от цены компьютера.
