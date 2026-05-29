Эксперты предупредили о рисках при подключении ПК напрямую к розетке

Подключение стационарного компьютера напрямую к розетке может привести к его поломке из‑за скачков напряжения. Специалисты советуют использовать сетевой фильтр или источник бесперебойного питания, сообщает «Царьград» .

Журналисты издания XDA назвали прямое подключение ПК к розетке одной из самых распространенных и опасных ошибок владельцев техники.

По их данным, пользователи часто рассчитывают на встроенный блок питания с защитой от перегрузок. Однако такой защиты недостаточно при серьезных перепадах напряжения.

«Блок питания может справляться с незначительными колебаниями входящего напряжения, но он не рассчитан на мощные скачки напряжения, вызванные колебаниями в сети и ударами молнии», — пояснили журналисты.

Специалисты рекомендуют подключать компьютер через сетевой фильтр с предохранителем, а также рассмотреть покупку источника бесперебойного питания. ИБП не только защищает устройство от резких перепадов, но и дает несколько минут для сохранения данных при отключении электричества.

По оценке экспертов, стоимость ИБП обычно составляет не более 5–10% от цены компьютера.

