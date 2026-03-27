Эксперты предупредили о новых схемах обмана самокатчиков

С началом сезона электросамокатов мошенники готовят новые схемы для кражи денег и данных пользователей кикшеринга, сообщает Общественное Телевидение России .

В 2026 году аферисты продолжат использовать поддельные QR-коды на самокатах и велосипедах. Пользователь попадает на фальшивый сайт, вводит данные карты, деньги списываются, а аренда не активируется.

Руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин сообщил, что ожидается рост числа мошеннических сайтов с «выгодной» арендой и фишинговых ссылок, в том числе через якобы «универсальное приложение» для всех сервисов проката.

«В этом году мы ожидаем продолжения использования схем, связанных с ненастоящими QR-кодами. Также возможно появление способов обмана через фишинговые ссылки, связанные с тестовым использованием “нового универсального приложения”, включающего все бренды проката самокатов и велосипедов», — добавили эксперты сервиса «МТС Защитник».

Злоумышленники также запускают ботов в мессенджерах с промокодами и создают фальшивые «службы поддержки». Пользователям рассылают сообщения о штрафах или незакрытой аренде и предлагают оплатить их через поддельные ресурсы.

Эксперты советуют скачивать приложения только из официальных магазинов, проверять домен сайта и не сканировать подозрительные QR-коды. Для аренды лучше использовать отдельную карту с небольшой суммой и не переходить по ссылкам из SMS и рекламы.

