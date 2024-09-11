Эксперты посоветовали при обустройстве детской определить функциональные зоны

Эксперты дали советы по правильному обустройству детской комнаты в квартире. Чтобы создать уютное и атмосферное пространство, потребуется немало фантазии и работы, сообщает «Общественная Служба Новостей» .

Во-первых, следует определить функциональные зоны — игровую, рабочую и для отдыха. Мебель стоит располагать таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ ко всем этим частям. Следует учесть индивидуальные предпочтения и интересы ребенка.

Систему хранения следует организовать так, чтобы ребенок смог легко найти и достать игрушки, книгу и одежду. Имеет смысл добавить в комнату яркие и интересные аксессуары.

Важны безопасность и экологичность пространства вокруг ребенка. Мебель и аксессуары можно выбирать из дерева, хлопка, льна и бамбука. Постельное белье и шторы должны быть изготовлены из гипоаллергенных и безопасных материалов.