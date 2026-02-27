Эксперты Подмосковья прошли пробный ЕГЭ по литературе

Тренировочное тестирование для экспертов предметной комиссии по литературе прошло 26 февраля 2026 года в региональном центре обработки информации Московской области. В нем приняли участие 100 человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Тестирование впервые организовали в формате ЕГЭ для повышения качества работы предметной комиссии. Для участников подготовили четыре аудитории, в каждой работали организаторы. Руководитель пункта проведения экзамена координировал процесс по установленным инструкциям, за процедурой следили общественные наблюдатели.

Эксперты прошли инструктаж, получили контрольно-измерительные материалы и выполняли задания в течение 3 часов 55 минут.

Работы проверят консультанты предметной комиссии ГИА-11 по литературе Московской области. Результаты станут известны не позднее 11 марта 2026 года. Их учтут при формировании списка экспертов для проверки работ участников в основной период ЕГЭ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.