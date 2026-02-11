Эксперты поддержали предложения ограничить торговлю вейпами в Подмосковье

В аппарате детского омбудсмена Московской области поддержали меры, которые предложили депутаты «Единой России» для наведения порядка в этой сфере и защиты молодежи от негативного влияния вейпинга. В первую очередь, по мнению единороссов продажа такой продукции должна быть запрещена у студенческих общежитий и кампусов, школ, рядом с детскими лагерями, зонами отдыха, организациями соцобслуживания, спортивными стадионами. Кроме этого, торговля вейпами должна быть лицензирована, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, предложенные меры позволят сделать более строгим регулирование этой сферы и повысить ответственность продавцов. Она отмечает, что вейпы наносят детям и подросткам гораздо больший вред, чем табачные изделия.

«Речь идет о будущем поколении и его здоровье. Во многих странах уже запретили вейпы для несовершеннолетних. Они содержат высокий уровень никотина, к которому детский организм привязывается мгновенно. Если взрослый может обходиться без сигареты несколько часов, то вейп дети используют постоянно. Уже известны случаи, когда у подростков, куривших вейпы, деформировались легкие настолько, что потребовалась трансплантация», — сообщила детский омбудсмен.

Эксперты отмечают резкий рост случаев поражения легких, связанных с вейпингом (синдром EVALI) — за последний год среди подростков 14–17 лет он составил около 300%. Он может потребовать интубации и искусственной вентиляции легких. В электронных системах доставки никотина используется синтетический никотин с высокой концентрацией, зачастую превышающей содержание никотина в традиционных сигаретах.

Ксения Мишонова также согласна и с тем, что торговлю электронными средствами потребления табака нужно лицензировать. Этот инструмент защитит от контрафакта и поможет наладить контроль продаж по аналогии с алкогольной продукцией.

«Если есть возможность у региона ограничить сейчас на данном этапе, то это надо сделать всеми имеющимися у нас способами», — отметила детский омбудсмен.

Нарушения режима торговли вейпами в Подмосковье неоднократно отмечали активисты «Молодой Гвардии Единой России», которые проводили рейды. В январе этого года было проверено порядка 50 торговых точек в половине муниципалитетов региона. Выявлены случаи безакцизной продажи. В трети точек выявлена открытая выкладка продукции. Примерно 10% продавцов нарушали сразу несколько требований: торговые объекты расположены менее чем в 100 метрах от учебного заведения, оснащены рекламой внутри и снаружи. Кроме того, у молодых покупателей не проверяют паспорт.

«Единая Россия» на федеральном уровне последовательно выступает за наведение порядка в сфере торговли вейпами. Ранее принят закон по защите детей от приобщения к курению табака и вейпов. В конце января 2026 года Госдумой поддержан законопроект, согласно которому штрафы за продажу несовершеннолетним сигарет, вейпов и кальянов вырастут в несколько раз, а максимальный (для юрлиц) составит два миллиона рублей.