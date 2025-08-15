Эксперты обсудили методы развития производства на ярмарке успешных практик

В четвертый раз прошла «Ярмарка успешных практик» — мероприятие, где профессионалы демонстрируют наиболее результативные идеи в сфере совершенствования производства и бизнес-процессов. В этом году событие состоялось в Санкт-Петербурге, собрав более 150 участников и гостей.

«В „Газпромнефти-СМ“ не просто ценят инновационность мышления и инициативность, а создают среду, которая мотивирует быть такими. Помимо „Ярмарки успешных практик“, у нас создана цифровая платформа „Портал инициатив“, где каждый сотрудник может делиться своими идеями по совершенствованию всех рабочих процессов. Каждая будет рассмотрена, а лучшие — реализованы. Благодаря такому подходу мы не только находимся в постоянном развитии, но и даем сотрудникам понять, что важность каждого в команде — это не просто красивый слоган, а объективная реальность и ключевой фактор успеха», — отметил генеральный директор «Газпромнефти — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

На ярмарке были показаны как отраслевые, так и универсальные решения, применимые в компаниях любого профиля и размера. Участники обсудили проекты по четырем ключевым направлениям: безопасность производства, надежность и обслуживание оборудования, повышение операционной эффективности, а также развитие организационного потенциала и социального капитала. Свои наработки представили специалисты всех активов предприятия.

Компания активно развивает систему управления операционной деятельностью, стремясь оптимизировать все процессы. Главная задача — выстроить постоянный и продуктивный диалог между сотрудниками и подразделениями, основанный на признании значимости каждого. «Ярмарка успешных практик» служит одним из инструментов этой работы.

«На протяжении нескольких лет мы наблюдаем переход к резильентной экономике. Нам досталось непростое время, которое требует инновационных решений при непосредственном участии флагманов промышленной отрасли. „Ярмарка успешных практик“ активизирует кооперационные связи, становясь эффективной площадкой по обмену лучшими кейсами, которые могут стать новыми точками роста. Для Петербурга как одного из ведущих научно-технологических центров страны мероприятия такого формата особенно актуальны», — подчеркнул глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.