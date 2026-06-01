Эксперты объяснили, как разблокировать телефон при утере пароля

При забытом пароле доступ к смартфону можно восстановить через аккаунт Google или Apple ID либо с помощью сброса настроек. О возможных способах сообщает Общественная Служба Новостей .

Если пароль от телефона забыт, сначала стоит попытаться вспомнить комбинацию. Иногда помогает пауза и перебор привычных вариантов — дат, повторяющихся чисел или стандартных последовательностей. Также можно проверить записи, если код сохранялся в блокноте.

На устройствах Android после нескольких неверных попыток появляется ссылка «Забыли пароль?». Через нее можно войти в привязанный Google-аккаунт и разблокировать смартфон. При включенной двухфакторной аутентификации код подтверждения придет по смс или на электронную почту.

Владельцы iPhone могут воспользоваться функцией «Найти iPhone» в iCloud и удалить устройство с последующим восстановлением из резервной копии. Альтернативный вариант для Android и iPhone — режим восстановления и сброс к заводским настройкам через комбинацию клавиш или подключение к компьютеру. В этом случае все данные будут удалены.

Специалисты предупреждают, что использование сторонних программ для взлома может привести к потере информации или блокировке устройства. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется включить биометрическую защиту, сохранять резервные копии и использовать запоминающиеся, но надежные пароли.

