Эксперты назвали самые желанные подарки к 8 Марта

Накануне череды праздников аналитики «Авито» провели опрос среди россиян и выяснили, что хотят получить в подарок мужчины и женщины, а также сколько они готовы потратить на сюрпризы для близких, сообщает пресс-служба компании.

По данным опроса «Авито», женщины чаще всего хотят получить в подарок цветы (39%). В среднем на платформе букет со скидкой можно приобрести за 1 700 рублей. На втором месте — косметика и парфюмерия (27%). Средняя цена таких наборов на платформе — 3 тыс. рублей. В топ-3 самых желанных подарков — ювелирные украшения (27%). Цены на товары из серебра начинаются от 1 500 рублей со скидкой.

Аналитики «Авито» отметили, что на осенней предновогодней распродаже на платформе россияне приобрели товары на сумму 11,4 млрд рублей, сэкономив в общей сложности 1,2 млрд рублей за счет скидок до 90%. В среднем ежедневно пользователи сервиса совершали около 63 500 покупок. Средний чек по итогам распродажи составил 7 тыс. рублей. Чаще всего на распродаже покупали одежду, обувь и аксессуары — на эту категорию пришлось 37% продаж. На втором месте — запчасти с долей 15%, на третьем — товары для хобби. На них пришлось 8% от всех продаж на платформе. Также в пятерку самых популярных категорий вошли мебель с долей 6%, а также аудио- и видеотехника — на нее пришлось 5% продаж.

Уже стартовал новый сезон зимне-весенних распродаж, поэтому впереди закупки россиян на онлайн-площадках.

В рамках распродажи покупателям будут доступны новые и ресейл товары со скидками до 80%. Торговые интернет-площадки активно развивают новые механизмы по защите покупателей во время онлайн-покупок. Например, честность скидок на «Авито» контролирует специальный алгоритм, который помогает избежать «накручивания» цен и исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании и превышает среднюю за последний месяц.