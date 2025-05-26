Эксперты назвали месяца, когда чаще всего пропадают дети

Согласно результатам исследования, родители чаще всего получают тревожные сигналы от детей в сентябре — 13% срабатываний кнопки SOS приходится именно на этот период. Эксперты связывают это с началом учебного года: заканчиваются каникулы, дети начинают ходить и ездить в школу и кружки без сопровождения родителей, меняются расписание и маршруты, рассказали РИАМО в пресс-службе компании «Где мои дети» и ассоциации «Поиск пропавших детей».

Далее по частоте срабатываний расположились октябрь, ноябрь и декабрь (10,5%, 10% и 9% соответственно). Это период ранних сумерек и начало новогодних праздников в учреждениях (школьные дискотеки, детские елки и так далее). Начало лета, когда дети предоставлены себе, на улице тепло и долго светло, также показывают рост тревожных сигналов — на июнь приходится 9% обращений.

«К счастью, большинство нажатий кнопки SOS не связаны с реальной угрозой жизни ребенка. Обычно дети нажимают кнопку в случаях, когда им нужно экстренно передать информацию родителям, а те не берут трубку. Например, это может быть информация о том, что ребенок задержится в школе на пересдачу или пойдет в гости к лучшему другу. Однако бывают случаи, когда ребенок действительно попадает в опасность и тогда SOS-сигнал помогает родителю оперативно узнать о происходящем и принять меры», — комментирует специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети» Мария Бирбина.

Почему дети теряются: взгляд волонтеров

По данным ассоциации «Поиск пропавших детей», ежегодно в России поступает порядка 45 тысяч заявлений о пропаже несовершеннолетних. Примерно 95% таких случаев заканчиваются благополучно: ребенок возвращается домой самостоятельно, его находят друзья или обнаруживают волонтеры. Но причины, по которым дети исчезают, остаются разнообразными.

«На наш взгляд есть пять основных причин, почему дети теряются. В первую очередь это бытовые ссоры в семье. Также ребенок может уйти вследствие чрезмерного контроля или запретов. Немалую роль играют и конфликты в школе: к ним относится буллинг со стороны одноклассников, недопонимание с преподавателями и как следствие плохие оценки. Часто дети теряются в результате невнимательности — заблудились, не рассчитали время, сели не на тот автобус. Если мы говорим про подростковый возраст — здесь встречаются случаи, где ребенок уходит из дома из-за желания продемонстрировать самостоятельность», — рассказал президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.

Трогательные истории

Каждый поиск — отдельная история. Так, волонтеры участвовали в спасении мальчика, который поссорился с родными и ушел. Задача была — не только определить его местоположение, но и удержать контакт.

«Каждое слово — как по лезвию. Пока говорила с ним, к нему выдвинулась автономная группа. Если бы связь оборвалась — он мог исчезнуть снова», — сказала волонтер Ольга.

Бывают и настоящие чудеса. Один из волонтеров рассказывает: «Я вынес ребенка из болота. Он провел там двое суток. И он выжил». Другой случай: малыша 2,5 лет заметили у дороги — он просто ушел с работы своей мамы. Волонтер случайно увидела его, проезжая мимо.

«Он испуганный, говорит плохо. Слава богу, все закончилось хорошо», — рассказала она.

Иногда поиски приводят к изменениям судьбы. Девочку, сбежавшую из детского дома, не только нашли — волонтер, участвовавшая в поиске, оформила над ней опеку. Сейчас девушка выросла, окончила колледж, и сама готовится стать мамой. Бывают и трагические истории, которые не забываются. Такие случаи подталкивают быть еще внимательнее, делать все еще быстрее.

25 мая в России и во всем мире отмечали Международный день пропавших детей. Каждый год в эту дату вспоминают пропавших детей, которых так и не нашли. Идея учредить дату появилась в США. Именно 25 мая 1979 года там пропал шестилетний Итон Патц, которого так и не удалось найти.