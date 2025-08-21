Эксперты научили россиян экономить деньги на подготовке детей к школе

Ежегодно перед началом учебного года россияне собирают своих детей и думают, как сэкономить на покупке школьных принадлежностей. Эксперты сервиса «Авито» в разговоре с РИАМО дали несколько практичных советов, которые помогут собрать школьников к учебному году с меньшими затратами.

Совет №1

В большинстве школ дети носят специальную форму, и родителям приходится ее ежегодно обновлять, так как мальчики и девочки быстро растут. На сайте с бесплатными объявлениями можно найти предложения о покупке школьной формы, которую надевали всего пару раз. Такие вещи как правило в отличном состоянии, но продаются по более низким ценам, чем в магазине. На покупке формы в ресейле можно сэкономить до 44%, одевая мальчика, и 40%, одевая девочку. Классический мужской костюм-тройка продается за 1,5 тысячи рублей, а сарафан с блузкой для девочки — всего за 400 рублей.

Совет №2

Готовясь к учебному году, можно сэкономить деньги и средства на покупке школьных принадлежностей. Вместо долгих походов по магазинам за отдельными тетрадями, карандашами и пеналами удобнее приобрести комплексное решение. Такие объявления также есть на сервисе. Набор с новым пеналом, укомплектованным всеми необходимыми канцелярскими товарами, можно купить за 1350 рублей. Подержанные, но в хорошем состоянии рюкзаки продаются за 1080 рублей.

Совет №3

В целях экономии эксперты рекомендуют покупать специальный мешок для хранения сменной обуви школьника «с рук». На популярной торговой площадке представлены простые модели стоимостью от 160 рублей. Для развития самостоятельности ребенка стоит обратить внимание на модели с удобными ручками и ярким дизайном. Персонализировать обычный мешок можно с помощью декоративных нашивок, которые обойдутся примерно в 150 рублей.

Совет №4

Планирование школьной жизни становится проще с магнитной доской для расписания. Она позволяет наглядно отображать все уроки, кружки и домашние задания, что особенно полезно, когда информации слишком много для запоминания. На сервисе представлен широкий выбор таких досок разных форматов. Например, модель размером 45×60 см можно приобрести за 1200 рублей. В магазинах подобные доски стоят гораздо дороже.

Совет №5

Детский таймер помогает организовать время для домашних заданий: ставите на 20 минут — ребенок работает максимально сосредоточенно, потом небольшой отдых. На сервисе можно найти простой таймер для детей за 990 рублей. Такой метод развивает самодисциплину, помогает избежать усталости и делает учебный процесс более эффективным.