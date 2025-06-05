Эксперты Минсельхоза Подмосковья провели субботник вместе с активными гражданами

Со 2 по 8 июня в Подмосковье проходит «Неделя по борьбе с борщевиком Сосновского», приуроченная ко Дню эколога. Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с Общественной палатой Московской области дали старт региональной акции «БорщеVик — 2025», в рамках которой в Красногорске на берегу Москвы-реки в СНТ «Архангельское-2» прошел субботник. В мероприятии приняли участие около 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Совместно с представителями Общественной палаты Московской области, сотрудниками администрации городского округа и активными гражданами обработали 15 тысяч квадратных метров и удалили около 100 побегов борщевика. Объяснили жителям, как бороться с сорняком на частной территории, и напомнили правила безопасности. В этом году у нас в плане — более 23,6 тысяч гектаров муниципальной земли по всему региону, из которых почти 7 тысяч гектаров или 30% уже обработали во время первого этапа», — рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский.

Обработка проводится в 2 этапа: с мая по середину июня, а затем повторно со второй половины июня по сентябрь. Сообщить об участке распространения борщевика Сосновского жители могут круглосуточно по телефонам горячей линии: 8(800)550-65-22 или 8(495)668-01-25. Если растение на частной территории — удалить его необходимо собственнику участка.

Организовать акцию «БорщеVик — 2025» можно в любом муниципалитете. Для этого необходимо назначить координатора, который будет сопровождать процесс, и отправить его данные: ФИО, должность, телефон, e-mail, в Комиссию по экологии Общественной палаты Московской области по электронной почте: opmo.eco@gmail.com. Затем — оставить заявку, указав населенный пункт, предполагаемые даты, количество участников, место зачистки и форму собственности. После регистрации координатора подключат к Telegram-чату акции, где будут собраны методички, образцы писем и согласований, чек-листы для подготовки и подробные инструкции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.