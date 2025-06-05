Эксперты Минчистоты проверили эффективность работы МБУ в Дмитрове и Черноголовке

На территории Московской области проводится мониторинг состояния коммунальной техники в МБУ, а также укомплектованность организаций специалистами линейных профессий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В выездных обследованиях участвуют отраслевые специалисты и инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Сотрудники ведомства уже ряд подмосковных МБУ. На днях очередной визит состоялся в Дмитровский округ и округ Черноголовка.

Во время выезда осмотрели:

коммунальную технику;

оборудование;

ремонтную базу;

проверили актуальность заполнения документации и путевых листов;

условия работы специалистов.

Помимо этого, обсудили вопросы привлечения квалифицированных сотрудников на предприятия. Была проведена беседа с кадровиками. Специалистам напомнили о возможности взаимодействия с кадровой службой министерства.

Основная цель визитов — наладить рабочий процесс и внедрить единые стандарты в деятельности всех МБУ.

Итогам осмотра стали рекомендации руководству компаний в части оптимизации работы и применении проактивных мер, которые позволят предупредить различные внештатные ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.