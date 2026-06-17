Эксперты из Химок вошли в жюри Всероссийского конкурса

Эксперты Химкинской федерации «Дрон» вошли в состав жюри трека «Сила России» VIII Всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности». Финальные испытания прошли 16 июня на базе центра военно-тактических игр «Патриот» Минобороны России и собрали сильнейшие команды страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал конкурса состоялся в формате соревнований «Кибердром». Проект направлен на подготовку специалистов для цифровой промышленности и оборонного комплекса. Организаторы уделяют особое внимание развитию инженерных компетенций и популяризации технических профессий среди молодежи.

Отдельный трек объединил образовательные организации силовых ведомств. В решающем этапе выступили девять команд из МВД, Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСО и ФСИН России. Проекты участников оценивали ведущие эксперты отрасли.

В число судей вошли представители Химкинской федерации «Дрон», которая развивает технические виды спорта и образовательные инициативы. Специалисты проводят мастер-классы для школьников, помогают формировать профильные команды в учебных заведениях и на предприятиях, сотрудничают с кадетскими, юнармейскими и военными объединениями.

«Включение Химкинской федерации „Дрон“ в судейский корпус всероссийского конкурса стало признанием высокого уровня подготовки ее экспертов. За этим результатом стоят системная работа, серьезная образовательная деятельность и вклад в развитие перспективных технологий», — подчеркнул председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Он отметил, что участие в «Кибердроме» подтвердило востребованность опыта химкинских специалистов на федеральном уровне. Сегодня федерация развивает спортивное направление и участвует в подготовке молодежи к работе в высокотехнологичных отраслях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.