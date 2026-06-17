Воробьев поздравил новоселов, переезжающих из аварийного жилья в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в городской округ Подольск и поздравил новоселов, которые переезжают из аварийного жилья в новую многоэтажку в поселке Южный, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Ключи от новых квартир в двухсекционном доме (17 и 14 этажей) на проспекте 50 лет Октября получат около 400 человек (199 квартир). Стоить дом по региональной госпрограмме начали в августе 2024 года. Старт дал губернатор Подмосковья вместе с жителями. До переезда люди жили в старых двухэтажках 1950-х годов постройки.

«Мы сегодня приехали, чтобы поздравить всех, кто живет в мкр Южный. Мы познакомились в 2024 году, видели состояние жилого фонда. Более 800 человек жили в некомфортных условиях. Был запрос включить дома в программу по расселению аварийного жилья. Сегодня, спасибо строителям, уже построен первый дом. И половина жителей переселяется в него», — сказал Воробьев.

Он добавил, что рядом, практически через дорогу, строится следующий многоквартирный дом.

«Я очень надеюсь, что в 2027 году мы встретимся там с вашими соседями. Мне кажется, здорово получилось — квартиры с ремонтом, дом современный, материалы современные. Как говорится, небо и земля — то, что было и то, что стало. Важно, что здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Хочу вас поздравить и поблагодарить за терпение, за диалог. Мы всегда находили общий язык», — отметил губернатор.

По его словам, на данной территории есть большие планы по благоустройству, потому что старые дома снесут. Стоит задача — навести красоту, чтобы жителям можно было отдыхать, проводить время во дворе с детьми и т. д.

«Сложно было найти человека, который бы хотел уехать из этого микрорайона. Очень приятно, что жители Подмосковья и в Кашире, и в Шатуре, и в Павловском Посаде любят свои города, и большинство предпочитает оставаться», — подчеркнул глава региона.

Расселение в Южном

На первом этапе из 30 домов в поселке Южный расселяют 14, а уже в 2027 году планируют построить вторую многоэтажку. В нее смогут переехать жители оставшихся 16 домов (215 квартир, 456 человек), а еще 19 семей из других аварийных жилищ. Всего новые квартиры получат свыше 900 человек.

Кроме того, чтобы не ждать, когда новый дом будет сдан, люди сейчас могут воспользоваться жилищными сертификатами, также для них могут подобрать квартиру на вторичном рынке. Такая работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новый дом находится в том же районе, что и аварийные, откуда переселяют горожан.

«Первый дом под переселение мы построили за 14 месяцев. Здесь 199 квартир. А через дорогу строится второй — на 215 квартир. Там 17 этажей. Это комфортное современное жилье, светлые просторные квартиры. Нам важно, чтобы люди, переезжающие сюда из бараков, чувствовали себя хорошо», — сказал генеральный директор компании-застройщика Иван Бузикевич.

Новая квартира — большая радость

Николай и Александр Сиротины поделились, что переехали в старые дома вместе с родителями в 1961 году.

«Мы, конечно, рады, что получили новую квартиру. Ждали ее очень давно. В старом доме жили с 1961 года. Тогда это было для нас счастье, переехали туда из бараков, где родились, но со временем все пришло в негодность. А сейчас, конечно, еще большая радость. Просторные комнаты, санузел раздельный, лоджия. Мы уже получили ключи, наводим порядок, чтобы было уютнее», — уточнил Николай Сиротин.

Все квартиры под переселение горожан из аварийного жилья в новостройках предоставляются с отделкой. Также там есть необходимая сантехника, плита и другое. Созданы все условия, чтобы новоселы получили ключи и сразу могли переехать.

«Мы очень обрадовались, когда узнали, что наши дома будут сносить, а нас переселят в новую квартиру. Почти каждый день ходили с мужем, наблюдали за стройкой. И вот мы уже в новой квартире, все так стремительно. Ремонт, конечно, очень хороший, комнаты светлые, вид из окна замечательный, есть лоджия, там будет комната отдыха. У нас однокомнатная квартира, но на 8 метров больше, чем старая. Считай, нам их подарили.

Кухня просторнее, чем предыдущая, санузел раздельный. Все очень нравится», — сказала Ольга Бабишкевич.

Расселение из аварийного жилья в Подольске

Всего в городском округе 64 аварийных многоквартирных дома (906 семей, свыше 2 тыс. человек). Почти половина из них — 30 домов находятся в п. Южный. Там жители переедут в новые многоэтажки в 2026 и 2027 годах.

Часть жителей из старого фонда переселят в один из корпусов ЖК «Весенний», еще 1,2 тыс. горожан планируют переселить в 2028 году (в новые дома, возведенные по областной программе).

«Каждый год в Московской области мы делаем счастливыми порядка 10-11 тыс. человек. У жителей есть возможность получить сертификат и купить жилье в Подмосковье там, где удобно. Ну и, конечно, строим дома с правильной квартирографией. Это большие деньги, большая программа. Такая есть в каждом регионе, но у нас, в Московской области, она очень заметная. Также реализуем еще одну программу — комплексного развития территорий», — отметил Вороьтев.

Как сказал губернатор, те условия, которые наблюдались в 2024 году, были неудовлетворительны. Поэтому принято решение, и сегодня тут появился прекрасный новый дом.

«Жители, я вижу, тоже очень довольны — это высшая награда», — добавил глава региона.

Модернизация систем ЖКХ

В ходе встречи губернатор Подмосковья обсудил с жителями работу по модернизации теплоснабжения в горокруге. В 2023–2024 годах обновили котельные в Климовске, Шепчинках, Парковом мкр. В прошлом году — 23 км сетей в Ново-Сырове, Шепчинках, Межшоссейном, Центральном, Парковом и других районах.

«У нас в Климовске реализована, пожалуй, самая большая программа по модернизации ЖКХ. Вы знаете, что мы кардинально обновили и саму котельную — это большой комплекс, и, конечно, до сих пор идет работа по перекладке сетей, чтобы все они были надежные», — уточнил губернатор.

В планах на 2026 год — обновить около 30 км теплосетей и 15 котельных. Эти работы затронут 202 МКД и 38 социальных объектов. Качество теплоснабжения улучшится для 41 тыс. жителей.

Так, в этом году закольцуют с действующей системой котельную на улице Сосновой, связанную с мкр Южный, и котельную на улице Рощинской, связанную с мкр Северный. Это позволит повысить надежность теплоснабжения и при необходимости даст возможность оперативно переключать нагрузку между источниками. Кроме того, продолжается работа на котельной на улице Большой Серпуховской.

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