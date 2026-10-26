Эксперт Зыков: взлом робота-пылесоса может раскрыть данные о доме

Злоумышленники могут использовать робот-пылесос для сбора сведений о квартире и привычках ее владельцев. Об этом рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков, сообщает RT .

Многие модели строят подробную карту жилья с расположением комнат и мебели. По словам Зыкова, доступ к камере потенциально позволяет увидеть дорогие вещи, технику или сейф. Перехватив управление, злоумышленник может попытаться направить устройство в нужную часть квартиры.

Камера также дает возможность подсматривать за людьми, а микрофон — подслушивать разговоры. История уборок, время запуска, маршруты и видеозаписи могут раскрыть распорядок хозяев. Сам по себе график уборки не доказывает, что квартира пуста, но вместе с другими данными может помочь ворам, пояснил эксперт.

Зыков отметил, что производители прежде всего заботятся о функциях техники, а безопасности иногда уделяют меньше внимания.

«Чтобы пылесос нормально убирался, не врезался в мебель, строил карту и подключался к приложению. А вот безопасности иногда уделяется куда меньше внимания. Условно говоря, сделали авторизацию по логину и паролю, зашифровали соединение и считают, что этого достаточно», — подытожил он.

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