«В информационной безопасности я регулярно сталкиваюсь с одной и той же ошибкой: пользователи воспринимают защищаемой информацией прежде всего содержание сообщений. Но на практике вокруг каждой коммуникации существует еще целый пласт технических данных. Кто, когда и с какого устройства подключался к сервису? Когда пользователь был активен? С кем и насколько интенсивно взаимодействовал? Подобные сведения могут казаться второстепенными, однако именно совокупность таких данных способна формировать достаточно подробный цифровой след», — рассказал Кокунцыков.

Он добавил, что для современных мессенджеров технические данные необходимы для обеспечения работы сервисов, авторизации, доставки сообщений, звонков, защиты учетных записей и противодействия мошенничеству. MAX, например, развивает собственный Центр безопасности и инструменты защиты пользователей.

«С точки зрения информационной безопасности здесь принципиально важно разделять содержание коммуникации и сведения, которые сопровождают ее. Представим сотрудника организации, который постоянно использует MAX в рабочих целях. Даже без доступа к тексту переписки определенный набор технических сведений потенциально может показать периоды активности, характер взаимодействия и изменения в привычном поведении пользователя», — отметил эксперт.

Кокунцыков указал на то, что для бизнеса такие данные могут иметь дополнительную ценность. Их анализ в совокупности способен косвенно отражать внутренние связи между сотрудниками, интенсивность коммуникаций и изменения в рабочих процессах.

«Поэтому при построении системы защиты я считаю неправильным ограничиваться только вопросом: „Какие файлы или сообщения мы передаем?“. Необходимо понимать, какие данные возникают в процессе использования сервиса, для каких целей они обрабатываются, кто получает к ним доступ и как долго они могут сохраняться. Этот принцип одинаково актуален для MAX и для любой другой цифровой платформы», — подчеркнул специалист.

По его мнению, для пользователя вывод достаточно простой: цифровой след значительно шире текста, который мы отправляем. Мы привыкли связывать приватность с удалением сообщения, скрытым профилем или настройками доступа. Но современная цифровая безопасность гораздо шире. Она предполагает понимание всей совокупности данных, которые сопровождают нашу деятельность в информационной среде.

«Именно поэтому грамотный подход к информационной безопасности — это не только защита содержания переписки. Это контроль и оценка всего цифрового следа. Иногда одно сообщение практически ничего не говорит о человеке. Но множество технических деталей вокруг него в совокупности способны рассказать гораздо больше», — резюмировал Кокунцыков.

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