Эксперт заявил о росте фальшивых сайтов госуслуг и взломах «умных» устройств

Мошенники все чаще создают поддельные сайты банков и госуслуг, чтобы выманить личные данные, а также взламывают бытовую технику и IoT-системы через уязвимости, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Набирают обороты мошенничества с использованием поддельных сайтов государственных услуг и банковских ресурсов. Злоумышленники создают фальшивые порталы, имитирующие официальные сайты, чтобы похитить личные данные, номера карт или пароли. Особенно актуально это в период активных кампаний по оплате штрафов, налогов или других государственных платежей», — сказал Кокунцыков.

Поэтому всегда проверяйте адрес сайта и используйте только официальные ресурсы, добавил эксперт.

«Еще один тревожный тренд — взлом умных устройств и систем интернета вещей (IoT). Мошенники используют уязвимости в бытовой технике, камерах, умных замках и других гаджетах для получения доступа к личной информации или даже для шантажа. Поэтому крайне важно своевременно обновлять прошивки и использовать надежные пароли», — предупредил эксперт.