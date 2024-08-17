Эксперт Воронова рассказала, как выращивать лесные грибы на даче

При соблюдении определенных условий грибы можно вырастить на дачном участке. Проще всего будет с шампиньонами и вешенками, сообщила ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Шампиньоны и вешенки — грибы неприхотливые, нужна лишь грибница, она есть в продаже. Для роста грибов подойдет любой трухлявый пень, а тепло и влажность сделают свою работу. Обычно все это на пакете с грибницей написано, это не сложно, люди даже дома выращивают», — сказала Воронова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, с лесными шляпочными грибами дачникам будет посложнее. Можно купить грибницы подосиновики, подберезовики, белые, лисички и т. д. Для их выращивания нужно сделать «оазис леса». Сначала следует принести немножко почвы из леса, где бывают грибы, потом такое дерево, под которым грибы обычно растут. Например, лисички любят поваленные березы.

«То есть надо принести из леса трухлявые пни от берез и разложить. Хорошо, если на участке есть еще и растущая береза. Подберезовик любит и елочки, и березы. Еще надо, чтобы росла трава, напоминающая осоку», — отметила эксперт.

Как добавила ландшафтный дизайнер, можно еще использовать старые грибы для выращивания на участке. В трухлявых грибах могут остаться жизнеспособные споры, которые следует перемешать и раскидать по участку.

При этом нельзя однозначно сказать, когда ждать урожая, предупредила специалист. Так, грибница может два года лежать, а на третий дать урожай, но и бывает так, что сразу появляются грибы.