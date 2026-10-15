Эксперт Видакас предупредила о выдуманных источниках в ответах нейросетей

Нейросети могут придумывать аналитику, статистику и источники, поэтому их ответы нужно проверять, рассказала эксперт проекта «ИИ-Диктант» Светлана Видакас, сообщает RuNews24.ru .

Руководитель проектов и сообществ в Алгоритмике Светлана Видакас сравнила умение пользоваться искусственным интеллектом с базовой грамотностью. По ее оценке, правильная постановка задач и передача рутинной работы нейросетям повышают эффективность и возможности заработка.

«Часто мы просто не умеем правильно задавать вопросы и потому получаем не то. Грамотный промпт — половина успеха», — пояснила Видакас.

Эксперт посоветовала четко формулировать запросы, не останавливаться на первом ответе и уточнять его в диалоге. Результат стоит использовать как основу, дополняя собственными знаниями и опытом, а не считать окончательным источником информации.

Видакас рекомендовала делегировать рутину, а творческие задачи выполнять самостоятельно. Детям важно объяснять, как работают алгоритмы и как их улучшать. Наряду с цифровой и медиаграмотностью сохраняют значение школьные знания, чтение, работа в команде, публичные выступления, креативность, лидерство и человечность.

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