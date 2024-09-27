Эксперт Вендик дала советы воспитателям, как найти лучший подход к ребенку

Найти лучший подход к ребенку воспитателю поможет понимание того, что все дети разные, и с каждым нужно действовать индивидуально, сообщила РИАМО бизнес-наставник в области дошкольного образования и организационный терапевт, руководитель сети детских садов и онлайн-школы Анна Вендик.

«Кто-то быстрый, кто-то медленный, кто-то тактильный или наоборот. И это важно учитывать в работе. Второе — что в принципе со всеми детьми все в порядке. И все сложности всегда идут как отражение каких-то ситуаций взрослых в большинстве своем», — сказала Вендик.

По ее словам, поэтому педагогу очень важно заботиться о своем ресурсе: отдыхать, обмениваться опытом, находить энергию в том, что его вдохновляет и дарит положительные эмоции.

«Когда человек наполнен, когда он понимает, что его радует, и у него горят глаза, то и контакт с детьми устанавливается хороший. Третье — очень важно работать со своими сложными эмоциями: злостью, агрессией, раздражением, тревогой. Они, несомненно, у воспитателя накапливаются», — отметила эксперт.

Вендик уточнила, что с этими эмоциями нужно сталкиваться, разбирать, признавать и давать им место. Но не в деструктивной форме — орать или наказывать детей, а в форме понимания, что всем чувствам есть место. И важно показать детям способы конструктивного выражения злости, грусти, раздражения и усталости.

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России. Главная идея праздника – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Этот день был учрежден по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году.