Эксперт Тырин рассказал, как снизить риски укусов клещей в мае

Директор проектов СберСтрахования Никита Тырин напомнил, как подготовиться к майским праздникам и избежать лишних расходов и рисков.

В 2026 году майские праздники пройдут в два этапа: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В этот период многие планируют поездки и отдых на природе, поэтому важно заранее продумать возможные риски.

Если предстоит перелет с пересадкой, стоит закладывать запас времени не менее 2–3 часов. Это поможет успеть на следующий рейс при задержке первого.

«Также важно сохранять посадочные талоны и чеки на все дополнительные расходы, а при корректировке расписания фиксировать их у представителей авиакомпании. Это значительно упрощает получение компенсаций, которые положены пассажирам, если инцидент произошел по вине перевозчика», — пояснил Никита Тырин в эфире радио Sputnik.

Перед автопоездкой эксперт рекомендовал проверить уровень масла и технических жидкостей, состояние тормозов и давление в шинах. Весной на дорогах часто появляются ямы, из-за которых можно повредить диски и подвеску.

«Потенциальная угроза для дач — открытый огонь. Чтобы избежать пожара, устанавливайте мангал на расстоянии не менее 5 метров от любых строений. Также заранее уберите сухую траву и другой легковоспламеняющийся мусор», — рассказал Никита Тырин.

Отдельное внимание стоит уделить защите от клещей.

«Собираясь на природу, отдайте предпочтение максимально закрытой одежде… Если клещ все же укусил, не откладывайте обращение за медицинской помощью», — заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.