Эксперт Томилина объяснила, как лучше оптимизировать память на смартфоне

Вне зависимости от того, какой у пользователя смартфон, первый шаг к оптимизации — это удаление ненужных файлов, а второй — кэш-файлов, сообщила РИАМО менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Дарья Томилина.

«Вне зависимости от того, какой у вас смартфон, первый шаг к оптимизации — это удаление ненужных файлов. К этому относятся старые фотографии, видео, устаревшие документы и приложения, которыми вы больше не пользуетесь. Перед удалением внимательно просмотрите эти данные и убедитесь в том, что они вам больше не понадобятся. Следующий совет — удаляйте кэш-файлы с вашего смартфона», — сказала Томилина.

Она добавила, что это временные данные, которые накапливаются в процессе работы приложений. При большом количестве они могут тормозить работу девайса. Для пользователей техники Apple существует еще и возможность выгрузки приложений — эта функция стирает неиспользуемые приложения с вашего смартфона.

«В этом случае удалится само приложение, но связанные с ним файлы, настройки и иконка на рабочем столе останутся. При необходимости приложение можно заново загрузить из App Store. Однако из-за ограничений российского AppStore некоторые приложения, в том числе и мобильные банки, будет сложно восстановить, поэтому такие приложения лучше не сгружать», — предупредила эксперт.

Также она посоветовала воспользоваться облачными сервисами. Они предоставляют пользователям возможность хранить файлы и обмениваться ими, а также работать в онлайн-офисах. В облаках можно работать как на смартфонах и планшетах, так и на компьютерах.

«Еще одним инструментом для экономии свободного места на телефоне будет использование стриминговых сервисов. Музыка, кино, сериалы будут доступны вам в любой точке мира, где есть интернет-соединение, что избавит вас от необходимости постоянно хранить музыку и фильмы на смартфоне. Кроме того, многие стриминговые сервисы предлагают возможность временного скачивания контента для офлайн-просмотра или прослушивания, что также помогает управлять пространством на устройстве», — рассказала специалист.