Эксперт: тигр, напавший на охотника в Приморье, мог быть ранен

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что амурский тигр, который напал на охотника в Чугуевском округе Приморья, мог быть ранен, либо человек мог застать его в момент трапезы после охоты, сообщает РИА Новости .

По его словам, в теории могло быть 3 версии произошедшего.

«… кто-то накануне, незаконно охотясь на кормушках, ранил тигра, а на другой день люди поехали наполнять кормушки и наткнулись на подранка; тигр на кормушке поймал оленя и ел его, в этой момент человек приблизился к кормушке, и произошла трагедия; либо люди сами неудачно стреляли по тигру, которого увидели в лесу», — рассказал он.

Амурский тигр напал на охотника в Приморья. От полученных травм мужчина погиб.

Инцидент произошел в Чугуевском округе в 20 км от населенного пункта.

Сейчас тигра отлавливают. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов нет.

