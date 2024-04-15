Эксперт: столичные предприятия активно участвуют в Нацпроекте по производительности труда

Участие в нацпроекте «Производительность труда» в основном рассчитано на предприятия и организации, способные оценить перспективы развития через грамотное распределение внутренних ресурсов, сообщил РИАМО вице-президент МТПП по взаимодействию с предпринимательским сообществом Александр Крутов.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, в мегаполисе участниками нацпроекта «Производительность труда» с 2022 года стали 306 компаний. Нацпроект помогает предприятиям находить внутренние резервы для повышения зарплат, модернизации технологий и развития. Из 306 предприятий две трети, или 193 компании, относятся к малому и среднему бизнесу, а 113 — к крупному. Лидирующими по числу участников являются предприятия строительства, торговли и обрабатывающей сферы.

«Порой руководители предприятий, по многим объективным финансовым параметрам относящих себя к успешным и устойчивым, могут не замечать резервы развития», — отметил Куртов.

По его словам, доработка бизнес-процессов с участием специалистов регионального центра компетенций помогает выявить узкие места и без дополнительных инвестиций весомо увеличить экономию материальных ресурсов и времени, что естественным образом отражается на показателях выручки и прибыли.

«МТПП является региональным партнером проекта и, взаимодействуя напрямую с руководством столичных предприятий, получает в реальном режиме времени положительную обратную связь от участников и кандидатов проекта, что свидетельствует об актуальности решаемой задачи в существующих рыночных условиях, когда в ряде случаев доступ к прямому финансированию для интенсификации производства за счет средств собственника или банка может быть ограниченным», — сказал Крутов.

Эксперт рассказал, что участие в проекте дает предприятиям конкурентные преимущества и помогает завоевать доверие потребителей. «Столичные предприятия транспортного, обрабатывающего и строительного сегмента давно и активно вовлечены в проект. Компании-лидеры в своих сегментах такие как „Москабельмет“, „Эвриал“, „Мосгортранс“, „Московский Метрополитен“ используют методики, полученные в тесном контакте со специалистами РЦК, в укреплении своих конкурентных позиций и завоёвывают доверие потребителей своих услуг и продукции» — уточнил Крутов.

Также столичный градоначальник писал, что первый этап реализации нацпроекта окончили около половины участников. Их выработка на пилотных бизнес-процессах выросла в среднем на 60%, время протекания процессов уменьшилось на 38%, а неиспользуемые запасы сократились на 37%.

Общий экономический эффект от участия в данном нацпроекте составляет 5 млрд рублей. К концу текущего года в проекте смогут поучаствовать свыше 400 городских предприятий.