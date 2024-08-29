Эксперт Соколова объяснила, как связаны ИИ и продолжительность жизни

Продолжительность жизни существенно выросла за последние годы — сегодня речь идет не только о цифрах, но и о необходимости повышения качества жизни, увеличении количества лет, прожитых в хорошем здоровье, о предотвращении развития заболеваний, а не только об их диагностике и лечении. В этом помогает ИИ. Об этом РИАМО сообщила директор департамента по продуктам СберМедИИ Елена Соколова.

«Медицина будущего начинается не тогда, когда человек заболел и у него появились первые симптомы, а когда он еще здоров. Комплексный анализ истории болезни пациента с помощью искусственного интеллекта позволит перейти к предиктивной аналитике, персонализированной профилактике и превентивному лечению», — отметила Соколова.

Алгоритмы смогут обеспечить более ранний охват пациентов системой здравоохранения, что поможет предупреждать возникновение и развитие заболеваний, а не заниматься диагностикой и дорогостоящим лечением.

Однако предсказание заболеваний, оценка рисков их возникновения, грамотный и своевременный мониторинг состояния здоровья возможны только на основе анализа большого объема информации с помощью искусственного интеллекта. Второй важный момент — это формирование проактивного отношения человека к своему здоровью, вовлечение самого пациента в процесс.

«Диагностический ассистент AIDA (AI Diagnostic Assistant), например, уже сегодня анализирует все текстовые данные из электронной медицинской карты пациента за последние 2 года, включая дату приема, в том числе жалобы и анамнез, историю болезни, результаты первичного осмотра, лабораторных и инструментальных исследований. На основании этого модель помогает врачам в постановке заключительного диагноза из числа 95 наиболее встречающихся и значимых диагнозов, требующих диспансерного наблюдения. А в будущем подобные алгоритмы будут развиваться в направлении прогнозирования развития заболеваний, позволяя перейти к профилактической медицине», — сказала эксперт.

Одной из главных сложностей эксперты видят сбор всех данных о человеке и объединение их в систему. Эта система должна постоянно обновляться, «подпитываться» ежедневными показателями с носимых устройств, результатами исследования состава микробиоты, информацией о наличии стрессовых ситуаций, о смене работы или беременности. Чтобы все это оперативно собирать и не делать жизнь человека невыносимой из-за постоянного фиксирования данных, необходимо предусмотреть и внедрить простой способ предоставления достоверной информации искусственному интеллекту для анализа. Качество вводимых данных будет определять и уровень точности предсказания AI-моделей.

«Наконец, нужно будет разобраться, из каких данных должен состоять холистический подход к каждому человеку, как определить „предел“ насыщения данными, ведь набор исследований и мониторинга состояния может варьироваться от человека к человеку», — добавила директор департамента.

Для анализа могут использоваться полный медицинский анамнез, семейный анамнез, лабораторные анализы, анализы ДНК и РНК, информация о геноме человека (и других «-омиках»), микробиоме кишечника, об иммунной системе, когнитивных способностях, состоянии психики, данные с носимых устройств и биодатчиков, сведения об образе жизни (физическая активность, сон, питание), приеме лекарств, употреблении алкоголя и курении, данные об окружающей среде и прочее. Количество биологических, физиологических, анатомических, психологических и экологических данных огромно, из него нужно будет выбирать необходимые и анализировать.

«И, конечно, это будет уже не под силу человеческим возможностям. Искусственный интеллект поможет проанализировать всю собранную информацию, а в будущем, мы ожидаем, что он будет интерпретируемым и поможет разобраться во взаимосвязях процессов, происходящих в организме», — обозначила Соколова.

По словам эксперта, предиктивная аналитика и цифровые помощники на базе AI позволят человечеству прийти к здоровому долголетию, сделать более длинную жизнь насыщенной, интересной и комфортной. Это возможно благодаря переходу от диагностики и лечения болезней к их предотвращению, что поменяет всю систему здравоохранения, существенно улучшив уход за пациентами и снизив нагрузку на здравоохранение и возрастающие расходы на лечение.