Эксперт Ши рассказал, чем полезны автоматические поилки для питомцев

Эксперт Ши: кошки могут отказываться пить из миски, если воду долго не меняли

Для поддержания здоровья домашних животных важны не только сбалансированное питание и регулярные ветеринарные осмотры, но и постоянный доступ к чистой, свежей воде. Именно поэтому автоматические поилки перестают быть просто модным гаджетом — они становятся инструментом профилактики заболеваний. О пользе автоматических поилок для домашних питомцев рассказал менеджер TROUVER Джин Ши.

«Многие владельцы считают, что достаточно утром налить воду в миску. Однако со временем она загрязняется пылью, шерстью и остатками пищи, теряет кислород и становится менее привлекательной. Особенно это важно для кошек — они очень чувствительны к запаху и температуре воды», — отметил эксперт.

Кошки эволюционно избегают стоячей воды: в природе она может быть зараженной, поэтому многие инстинктивно отказываются пить из статичной емкости, особенно если вода стоит несколько часов. Это приводит к хроническому обезвоживанию и повышает риск заболеваний мочевыделительной системы. Собаки менее привередливы, но тоже предпочитают свежую воду.

Многие модели оснащены угольными или многослойными фильтрами, которые удаляют шерсть, остатки пищи, хлор и тяжелые металлы.

«Фонтанчик имитирует живой источник — то, что животное могло бы найти в природе. Движение воды привлекает внимание и стимулирует желание пить. Даже самые "равнодушные" к воде кошки начинают подходить к нему снова и снова», — поясняет Джин Ши.

В результате потребление воды может увеличиться на 20–30%, что особенно важно для склонных к обезвоживанию кошек. При этом такие устройства рассчитаны на продолжительную работу без постоянного контроля: не нужно ежедневно доливать воду или менять фильтр. Они отличаются низким энергопотреблением, безопасностью и устойчивостью к повреждениям.