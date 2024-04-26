Эксперт Семеренко объяснила, как легче всего адаптироваться на новой работе

Эксперт Семеренко: не надо бояться просить коллег о помощи на новой работе

Чтобы быстрее адаптироваться в новом коллективе и избавиться от сомнений, работнику важно быть позитивно настроенным, максимально собранным и вовлеченным в трудовой процесс, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

«Выходя на новое место работы, новички испытывают страх и неуверенность не только перед своими обязанностями, но и коллегами. Чтобы быстрее адаптироваться в коллективе и избавиться от сомнений, важно быть позитивно настроенным, максимально собранным и вовлеченным в трудовой процесс», — сказала Семеренко.

Она порекомендовала купить ежедневник и фиксировать в нем всю новую информацию: имена, должности, контакты, отдел, в котором работает человек, по каким вопросам к нему можно обращаться.

«Также важна и запись ежедневных задач, даже если руководство не требует отчетности. Если что-то не успеваете записать или забыли, переспросите. Такой подход дает возможность стать более эффективным и уверенным в себе сотрудником», — отметила карьерный эксперт.

По мнению Семеренко, чтобы быстрее влиться в коллектив и рабочий процесс, не надо бояться просить своих коллег о помощи.

«Не забывайте, что успех достигается командной работой. И не бойтесь ошибаться и получать конструктивную критику. Ошибки воспринимайте как точки роста, исправляйте их, анализируйте и идите вперед. При этом будьте вежливы и дружелюбны, проявляйте инициативу. Например, вовлекайте команду в мозговой штурм, предлагайте идеи, советуйтесь с коллективом», — заявила специалист.

Она пояснила, что таким образом новый человек быстрее расположит к себе коллег и проявит свои профессиональные и личные качества.

«Не сравнивайте новое место с предыдущим, чтобы не разочароваться в ложных ожиданиях, не выгореть и, как следствие, потерять работу. Новая работа — это новые перспективы развития, а значит, и шанс на успешную адаптацию в коллективе и карьерный успех», — резюмировала Семеренко.