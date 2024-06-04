Эксперт рассказала об особенностях подбора кадров в небольшие компании

Подбор сотрудников в небольшую фирму имеет некоторые особенности, но в целом проводится по тем же принципам, что и при подборе персонала в большую компанию, сообщила РИАМО основатель консалтинговой компании Yard.Consulting Елена Ярд.

Прежде всего нужно провести качественное собеседование, тщательно проверить кандидата, в том числе позвонить его предыдущим работодателям, узнать причины увольнения, получить характеристики, заявила эксперт.

По ее словам, необходимые хард и софт скиллы зависят от конкретной должности, на которую претендует соискатель. Для одних должностей требуется высокая коммуникабельность, для других — умение сосредотачиваться и не упускать детали.

«В небольших компаниях ключевое внимание стоит уделять, на мой взгляд, уровню мотивации кандидата. Есть такое выражение: мы нанимаем людей за профессиональные качества, а увольняем за отношение к работе», — сказала Ярд.

Она уточнила, что человек может быть очень умным и профессионально выполнять свои функции, но демонстрировать при этом низкую вовлеченность. То есть работать сугубо в рамках отдаваемых приказов руководителя, не стремиться улучшать процессы и принимать участие в развитии компании.

«Такой сотрудник будет менее эффективным, чем человек с менее развитыми хард скиллами, но высокой мотивацией. Для небольшой компании, где почти каждый сотрудник ключевой, — это критично», — высказалась Ярд.

Поэтому небольшим компаниям можно посоветовать при приеме на работу обращать внимание именно на личные качества — ответственность, вовлеченность, честность и порядочность, а недостающие хард скиллы всегда можно нарастить, направив сотрудника на обучение или выделив наставника, резюмировала эксперт.