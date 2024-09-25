Эксперт рассказала о разнице изучения иностранного языка детьми и взрослыми

Английский, как и все остальные языки мира, это биологическая функция человека. Речь присуща нашему виду и отличает нас от всех других живых существ, сообщила РИАМО языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ-тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич.

«Абсолютно все способны говорить на языке той страны или местности, в которой родились. Более того, если вокруг будет несколько языков, вы способны усвоить их все в равной степени. Большинство людей в мире являются билингвами», — сказала Гуревич.

Она подчеркнула, что детский мозг обладает невероятной пластичностью, которая распространяется не только на усвоение родного языка, но и на усвоение иностранного. Примерно через 3 — 9 месяцев ребенок может свободно «болтать» на непонятном наречии.

При этом, по словам специалиста, у взрослых есть неоспоримый козырь — понимание, зачем им нужен язык, то есть мотивация и сила воли. Взрослые готовы «грызть гранит науки», особенно если от этого зависит доход, статус, уверенность в себе и самооценка.

Взрослым, несмотря на их мотивацию, сложно выкроить время и найти силы, чтобы вновь «сесть за парту». Однако проблема неудач в английском та же самая, что и у детей в школе: структура обучения противоречит процессам естественного усвоения.

«Несмотря на то, что пластичность мозга у взрослых действительно значительно ниже, чем у детей, и они не могут впитывать язык, как губка, все процессы усвоения остаются теми же», — отметила эксперт.

Гуревич добавила, что с возрастом процессы замедляются, но никуда не исчезают. По мнению учетных, процессы усвоения родного языка и иностранного происходят в мозге одинаково.