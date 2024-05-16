Эксперт рассказала, на что обращает внимание HR-специалист на собеседовании

Легкость в коммуникации, открытость, четкость ответов играют важнейшую роль при прохождении собеседования с HR-специалистом при поиске работы, сообщила РИАМО начальник отдела по развитию талантов ЮMoney Мила Протасенко.

По словам эксперта, такие качества, как умение легко коммуницировать, быть готовым отвечать на вопросы и рассказывать о себе, то есть быть открытым, очень важны для будущего кандидата при разговоре с HR-специалистом. Они означают, что человеку будет легко влиться в новый коллектив.

«Также важна четкость и конкретность ответов: чем меньше воды, тем лучше. Это индикатор профессионализма и ориентации на качественное выполнение задач», — отметила Протасенко.

Еще один важный момент — готовность говорить о своих зонах роста, считает эксперт. Часто кандидаты воспринимают недостаток опыта как слабость и критичный минус, который не позволит им получить работу. Но если отнестись к этому как к зоне роста, подкрепленной высокой мотивацией и умением учиться, то проблем не будет, уверена она.

Протасенко также дала несколько советов, как можно достичь успеха на собеседовании.

Во-первых, нужно определить, какой именно функционал в вакансии человеку точно подходит, что станет для него зоной роста и что не вызывает интереса.

Во-вторых, ответить на вопрос: что из опыта, знаний, личностных качеств придает человеку уверенности, что он точно справится с этой вакансией. Хорошо бы приготовить пару примеров достижений с предыдущих мест работы, о которых можно рассказать.

В-третьих, необходимо прочитать заранее информацию о компании.

«Бывает, что у кандидата много собеседований, и он может забыть, на какие вакансии окликался. Это создает не самое хорошее впечатление у работодателя. Поэтому, даже если собеседований много, найдите немного времени и подготовьтесь к каждому из них», — посоветовала Протасенко.