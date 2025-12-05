Эксперт рассказала, какие бонусы можно запросить при трудоустройстве

Карьерный консультант и HR-эксперт Валерия Доманская рассказала, какие дополнительные льготы и бонусы стоит обсуждать с работодателем при устройстве на работу, сообщает Life.ru .

Современный социальный пакет включает не только фиксированный оклад, отпуск и компенсацию за связь, но и ряд дополнительных материальных и нематериальных льгот.

По словам эксперта, одним из важных пунктов является возможность профессионального развития за счет работодателя. Компания может полностью или частично оплачивать обучение и повышение квалификации сотрудника. Доманская рекомендовала заранее уточнять условия такого бонуса и фиксировать их в трудовом договоре.

Если работа связана с командировками, важно обсудить компенсацию расходов. Работодатель обязан возмещать проезд, проживание и суточные, однако дополнительные траты, такие как питание или парковка, часто обсуждаются отдельно. Все основные условия должны быть прописаны в договоре.

Корпоративная медицинская страховка (ДМС) также считается значимым преимуществом. Такой полис позволяет сотруднику получать медицинские услуги в выбранных клиниках за счет компании. Объем покрытия зависит от политики организации и должности работника, поэтому наличие ДМС стоит уточнять на этапе собеседования.

Многие работодатели предоставляют сотрудникам скидки или специальные условия на собственную продукцию и услуги. Эффективная система мотивации, выходящая за рамки стандартного набора, помогает компаниям удерживать ценных специалистов, отметила Доманская.

