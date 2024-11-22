Эксперт рассказала, как выбрать идеальный подарок маме по ее знаку зодиака

Эксперт Вендик посоветовала на День матери выбрать подарок по знаку зодиака

День матери, который в этом году отмечается 24 ноября, — отличный повод порадовать маму уникальным подарком, связанным с ее знаком зодиака, сообщила РИАМО бизнес-наставник в области дошкольного образования и организационный терапевт, руководитель сети детских садов и онлайн-школы Анна Вендик.

«Овны оценят активный подарок: абонемент в фитнес-клуб, походный набор или билет на концерт. Тельцам понравятся вещи для уюта: мягкий плед, керамическая кружка ручной работы или аромалампа. Близнецам подарите интеллектуальный подарок: интересную книгу, креативный ежедневник или настольную игру», — сказала Вендик.

Она добавила, что раки обрадуются семейному альбому, ювелирному украшению или подарку, сделанному своими руками. Львов приятно удивят стильные аксессуары: сумка, шелковый шарф или яркая брошь.

«Девам подарите что-то практичное: органайзер для дома, набор для ухода за кожей или технику для кухни. Весам подойдут изысканные подарки: ароматы, свечи или необычные комнатные растения. Скорпионы оценят мистику и стиль: книга о психологии, набор для медитации или оригинальные украшения», — отметила эксперт.

По мнению Вендик, стрельцы будут в восторге от билетов в театр, набора для путешествий или необычного гаджета. Козероги оценят функциональность: деловой аксессуар, сертификат в магазин или качественную канцелярию.

«Водолеи порадуются креативным вещам: авторской бижутерии, набору для творчества или необычным украшениям для дома. Рыбам подойдут подарки для души: уютные пледы, акварельный набор или сертификат на спа-процедуры», — заключила она.