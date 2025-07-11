Эксперт рассказала, как распознать у себя синдром самозванца

Заниженная самооценка, страх не справиться с задачей и нежелание принимать похвалу могут быть признаками синдрома самозванца, сообщила РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

«Есть несколько характерных признаков того, что у вас синдром самозванца: постоянное сравнение себя с коллегами („они точно умнее“), страх перед новыми задачами („А вдруг не справлюсь?“), привычка списывать успехи на везение или помощь других», — сказала Семеренко.

Она добавила, что человек с синдромом самозванца может усердно работать, но каждый раз думать: «Этот проект удался только потому, что мне помогли».

«Еще один тревожный сигнал — перфекционизм и неспособность принять похвалу. Если вы смущаетесь, когда вас хвалят, или уверены, что могли бы сделать лучше, — это повод задуматься», — отметила эксперт.

Семеренко уточнила, что также многие сотрудники с таким синдромом боятся карьерного роста, подсознательно считая, что «не потянут» более высокую должность.