Эксперт рассказала, как привлечь внимание работодателя в соцсетях

Социальные сети открывают новые возможности для профессионального развития. Однако, для того чтобы привлечь внимание работодателей, необходимо активно демонстрировать свою экспертность и грамотно рассказывать о профессиональном опыте. Директор по маркетингу «Сетки», соцсети для нетворкинга от hh.ru , Татьяна Канонерова сообщила РИАМО, как можно привлечь внимание работодателей.

По данным исследования «Сетки», которое проводилось в июне среди 1 546 россиян старше 18 лет, две трети опрошенных респондентов (63%) считают, что аккаунт в соцсети может быть эффективным каналом для поиска работы. 15% уже получали предложения несколько раз, каждый десятый — хотя бы один раз, а 38% хотели бы получить оффер в будущем. И только в 37% случаях соцсети не принесли пользу для карьеры соискателей.

Как привлечь внимание к профилю?

Во-первых, нужно сделать свой профиль информативным: указать свою специализацию, подробно описать свой опыт работы и достижения. Можно создать профессиональный профиль в соцсетях для нетворкинга и добавить ссылку на него в лайфстайл-аккаунтах, чтобы работодатели могли более детально оценить экспертность и навыки.

Во-вторых, нужно делиться ценным контентом: публиковать информативные посты-знакомства, делиться кейсами из своей практики и собственным мнением о трендах в отрасли. Показывать свою экспертность и вовлеченность в профессиональную отрасль.

Нужно подписываться на страницы компаний, где хотелось бы работать, участвовать в обсуждениях, комментировать посты, не бояться задавать вопросы и делиться своим мнением. Это поможет оказаться в поле зрения нужных людей и установить полезные контакты.

По словам эксперта, сегодня лишь 35% россиян предпринимают какие-либо действия, чтобы подготовить свои профили в соцсетях для поиска работы. Из них 15% обновляют информацию о себе, 13% скрывают некоторые личные фото, 6% делают посты о профессиональном опыте, а 3% — публикуют фото с рабочих мероприятий. При этом каждый четвертый (25%) опрошенный уже получал предложение о трудоустройстве благодаря своим соцсетям.