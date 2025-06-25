Эксперт рассказала, как пережить расставание с одноклассниками после выпускного

Для многих школьников последний звонок — не только праздник, но и первый по-настоящему большой переход во взрослую жизнь. Выпускники испытывают радость, предвкушение свободы, новых возможностей, но в то же время — грусть, тревогу из-за прощания с друзьями и школьным «я». Психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн сообщила РИАМО, как пережить расставание экологично и настроиться на студенческий этап в жизни.

Как пережить расставание с друзьями?

Окончание школы — это не просто прощание с людьми, которых ребенок видел каждый день, это прощание с частью себя: со своей школьной ролью, с привычным расписанием, с коридорами, где проходила большая часть подростковой жизни. Эти перемены часто вызывают грусть, пустоту, тревогу, что вполне нормально. Родители должны позволить ребенку прожить свои чувства честно, без спешки. Выпускнику следует знать, что расставание со школьными друзьями — это естественный этап.

Как сохранить школьную дружбу?

Подростки могут продолжать общаться со школьными друзьями, но им стоит понимать, что дружба изменится. После школы кто-то уезжает в другой город, кто-то уходит с головой в новую жизнь. Связь может стать реже, но это не значит, что она исчезнет навсегда. Если ребенку важно сохранить общение, нужно поддержать его стремление. Он может писать, звонить школьным друзьям, встречаться с ними.

Ребенку стоит объяснить, что если кто-то из приятелей отдалится от него, то это не предательство, а естественный ход жизни. Нужно помочь ему принять это как часть взросления, без обид и чувства вины.

Как влиться в новый коллектив?

Переход в университет — это новый социальный мир. Первое время в нем может быть неуютно и непривычно: много людей, все по-другому, а на фоне расставания со школой появляется ощущение одиночества. Все это временно. Важно, чтобы ребенок не ждал мгновенной близости, но и не закрывался от общения: он может подсаживаться рядом на паре, предлагать вместе пойти на лекцию, задавать вопросы про расписание и т. д. Почти каждый первокурсник ждет, что кто-то заговорит первым. Нужно помочь подростку поверить в себя и проявить инициативу — это ускорит адаптацию и поможет найти новых друзей.

Эксперт Гольдштейн дала несколько простых, но действенных советов, как помочь выпускнику стать своим в вузе:

поддержать право ребенка быть новичком. Не нужно сравнивать обстановку с тем, как было в школе, — теперь у него другой коллектив и другие роли;

поощрять участие в жизни группы. Проекты, студенческие мероприятия, кружки — даже если ребенок не экстраверт, он обязательно найдет что-то свое;

не торопить ребенка. Первый курс — время адаптации: кто-то вливается быстро, кто-то проявляет себя позже.

Самое главное — ребенку нужно напомнить, что у него уже есть опыт общения, дружбы и выстраивания отношений. Он начинает не с нуля, а с багажом. Нужно дать ему время, чтобы адаптироваться к новой среде.

Последний звонок в школе — это не конец, а важный переход, в котором есть место и грусти, и открытию. Ребенок должен понять, что это новый этап, начало чего-то очень хорошего.