Эксперт рассказала, как бороться с садовыми вредителями в начале дачного сезона

Преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД, блогер Светлана Самойлова сообщила РИАМО, что начинать борьбу с садовыми вредителями перед началом дачного сезона можно уже сейчас, используя простые средства.

«Уже при первом визите на дачу можно предпринять несколько мер, которые помогут существенно сократить численность вредителей. Во-первых, можно зажечь табачную шашку в теплицах. При этом на теплицу размером 3 на 6 понадобится две табачные шашки, после этого мы плотно закрываем двери и оставляем их закрытыми на неделю. Так мы избавимся от белокрылки и паутинного клеща. Однако помните, что табачная шашка не отменяет последующих обработок, в течение сезона, от этих вредителей. Сразу после схода снега можно успешно бороться с медведкой. Для этого запасаемся отравой в гранулах, и проходим весь участок, раскладываем гранулы по краю клумб и по краю грядок», — сказала Самойлова.

Она добавила, что медведка обитает под землей именно в этих местах участка. Если обратить внимание, то можно обнаружить две небольшие ямки на расстоянии сантиметра друг от друга — это ходы медведки. Насекомое делает такие ямки попарно, и именно в них нужно закладывать отраву.

Эксперт отметила, что если вы уверены в том, что в вашем саду или огороде завелась медведка, но не получается найти ее ход, то раскладывать вещество можно случайным образом по участку.

Чтобы уберечь кроны деревьев от проснувшихся от зимы вредителей, используют ловчие пояса. Они не дают насекомым заползти по стволам растений в листву. Самойлова добавила , что можно сделать такие приспособления самостоятельно.

Для этого потребуется скотч, которым оборачивают ствол на высоте полметра от земли липкой стороной наружу, или фрагмент хлопковой ткани, смоченный подсолнечным маслом.

