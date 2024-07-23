Эксперт рассказала, что делать при взломе аккаунта на «Госуслугах»

Эксперт Храпунова: при взломе аккаунта на «Госуслугах» нужно обратиться в МФЦ

Эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что если мошенники проникли в аккаунт на портале «Госуслуги», то в первую очередь можно отправиться в МФЦ и быстро проверить, какие именно данные «утекли» к злоумышленникам.

По ее словам, сотрудники многофункционального центра заблокируют доступ к взломанной странице, после чего откроют новый аккаунт и сменят пароль.

«Дальше нужно обязательно зайти во вкладку, которая показывает, с каких гаджетов был вход на портал, сделать фотографию этой страницы», — рассказала Храпунова в эфире радио Sputnik.

Эксперт также посоветовала сделать скриншоты украденных данных. Для этого можно зайти во вкладку «Разрешения и доверенности» и отозвать те, которые пользователь не давал. Необходимо сразу аннулировать активные сеансы и проверить, какие запросы отсылались без ведома жертвы, после чего связаться с компаниями, куда они отправлялись.