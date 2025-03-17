Эксперт рассказал, в чем разница между сеансом у психолога и походом к гадалке

Казалось бы, что и от гадалки с картами таро, и от дипломированного психолога человек может получить утешение и поддержку. Вот только между реальной наукой и субъективной интерпретацией лежит целая пропасть, сообщил РИАМО психолог и гипнолог Виталий Наумов.

По его словам, выдавать гадания за психологическую помощь — это не просто маркетинговый ход, а серьезная проблема. Это как минимум вводит людей в заблуждение.

«Психология — это научно обоснованная дисциплина, которая изучает поведение человека, его эмоции, мышление, внутренние конфликты и способы их разрешения. Мы используем проверенные методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия, гипнотерапия, системный подход и другие инструменты, которые помогают человеку осознать свои эмоции, понять причины проблем и найти реальное решение», — заявил Наумов.

Гадание же основано на субъективных интерпретациях и внушении. Это не научный метод, а скорее ритуал, в который человек верит или нет, пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что таролог не работает с психикой человека, не помогает ему проработать травмы, не обучает его новым моделям поведения. Он просто интерпретирует символы карт. Но проблема в том, что такие «консультации» могут выглядеть очень убедительно.