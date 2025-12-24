Эксперт рассказал, почему в праздники люди чаще попадаются на уловки мошенников
Повышение активности кибермошенников в период новогодних праздников связано с тем, что у людей снижается концентрация внимания — многие находятся в праздничном настроении, часто совершают онлайн-покупки и используют социальные сети. Об этом РИАМО сообщил эксперт в области кибербезопасности Вадим Белый.
Основная угроза исходит из писем и сообщений, замаскированных под праздничные поздравления, скидки и розыгрыши. Многие злоумышленники массово рассылают фишинговые письма и создают поддельные сайты-подарочные магазины, собирая логины и пароли пользователей.
Проверка доменных имен и адресов сайтов должна стать еще более тщательной, чем обычно. Безопаснее посещать только официальные ресурсы, а любую акцию или предложение проверять через поисковые системы и отзывы.
«Категорически не рекомендую переходить по ссылкам из писем или сообщений, даже если они пришли от знакомых — аккаунты часто взламывают как раз перед праздниками. Для покупок следует использовать карты с лимитом или подключать двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски кражи банковских данных», — сказал эксперт.
Особое внимание стоит уделять своим паролям: не использовать одинаковые пароли для нескольких сервисов, обновить их перед праздниками, а лучше всего — настроить генераторы уникальных последовательностей. Не игнорировать обновления на телефоне и компьютере — в праздничный период разработчики выпусκают патчи, исправляющие уязвимости.
