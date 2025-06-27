Эксперт рассказал, почему методы Лесли не решают проблемы и вредят отношениям

Кандидат психологических наук Александр Рикель заявил, что курсы Алекса Лесли не помогают мужчинам справиться с личными трудностями и формируют искаженное отношение к женщинам, сообщает Газета.ru .

Рикель рассказал, что последователи блогера Алекса Лесли сталкиваются не только с недостатком уверенности в себе, но и с глубокими внутренними проблемами, которые мешают им выстраивать нормальные отношения с женщинами. По словам эксперта, провокационные методы, которые предлагает Лесли, не решают эти трудности и не способствуют развитию настоящих коммуникативных навыков.

«Когда мужчине предлагают исключительно внешние, провокационные приемы, он не решает свои внутренние проблемы, а лишь наносит поверхностный слой смелости. Такие навыки абсолютно бесполезны», — пояснил Рикель.

Психолог отметил, что подобный подход приводит к объективизации женщин и искажает восприятие нормального общения.

«Общение с противоположным полом превращается в потребительскую схему, где девушка становится лишь галочкой. Это портит психику и наносит психологический ущерб женщине», — добавил он.

Рикель подчеркнул, что существуют здоровые тренинги, направленные на работу с самооценкой и развитием уверенности, однако методы Лесли, по его мнению, нелепы и вредны.

«Грамотная психотерапия и тренинги, нацеленные на внутренние изменения, действительно могут помочь», — заключил специалист.

43-летний Алекс Лесли позиционирует себя как «гуру секса». 24 июня его ученики в Москве подходили к женщинам на улице и трогали их за интимные части тела. 25 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лесли по подозрению в склонении к изнасилованию. Сам блогер находится за границей. 26 июня стало известно, что книги Лесли изымают из продажи, а 27 июня появились сообщения о задержаниях его последователей.