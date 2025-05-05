Эксперт рассказал, откуда берется идеология терроризма

Большинство из того, что люди называют террористической идеологией, вырастает из радикальных идей национализма, сообщил РИАМО эксперт в области IT и кибербезопасности, кандидат политических наук, автор диссертации о «Социализации молодежи» Борис Косарев.

«Отрицательная социализация» и другие методы

«Для того, чтобы распространять эти идеи, их авторы и проводники используют любые социальные коммуникации, в том числе методы скрытой агитации и воспитания, когда пропагандируются и внушаются детям, подросткам и молодым людям базовые идеи, не запрещенные законом. Но впоследствии эти идеи собирают вокруг себя сообщество близких духом людей, где начинают работать персональные „учителя-воспитатели“, которые направляют подходящих учеников в радикальное русло», — сказал Косарев.

Он добавил, что простого, быстрого, честного ответа на вопрос: «Как противодействовать этому?» — нет. И даже если бы он был, таких явлений, как террористические экстремистские идеологии, не существовало бы. Люди давно нашли бы противодействие.

«В социальных науках термин, который описывает вовлечение молодых людей в совокупность общественно опасных деяний, называется „отрицательная социализация“. И вот тут самое главное заключается в том, чтобы не искать готового ответа, а прибегнуть к методам науки: наблюдать за теми ситуациями, где все радикальные идеи национализма, ведущие к террористическим идеологиям, не смогли прорасти. Или, где смогли прорасти», — поделился эксперт.

Способы противодействия

По его мнению, один из возможных ответов в поиске способов противодействия — это социальные исследования общества. Разными способами, в том числе способами, которые теперь для нас открывает искусственный интеллект. Социология может пережить новое рождение благодаря тому, что теперь взаимосвязи, ранее не поддававшиеся анализу, могут быть выявлены и затем получены ответы на сложнейшие вопросы.

«О чем идет речь? Я приведу только один пример, который надо было бы изучить, если бы это происходило сегодня. Вот очень известная книга и очень известный сериал по этой книге — „Слово пацана“, автор Роберт Горяев. У него отдельная глава посвящена вопросам национализма. Эта книга — практическое исследование, указывающее, что в молодежных группировках Татарстана не было никакого разделения по национальному признаку», — рассказал Косарев.

Он уточнил, что, по утверждению одного из интервьюируемых Робертом Горяевым непосредственных участников тех событий, в молодежных группировках того времени всегда показателями были личные качества: доблесть, смелость, умение постоять за себя. Национальных и расовых вопросов в казанских группировках не было.

«Аналогичные примеры должны изучаться сегодня, чтобы с научной точки зрения тот опыт, который нужен нашей стране, внутри молодежных групп разрастался активнее — на пользу стране и государству», — заключил эксперт.