Эксперт рассказал о создании цифровых двойников и метавселенных

«Например, сейчас на мониторе диспетчера или дежурного по станции поезда выглядят двухмерно — в виде полосок. А если будет создан цифровой двойник железной дороги, то диспетчер сможет надеть шлем виртуальной реальности и наглядно увидеть все то, чем он управляет, вплоть до содержимого вагонов и обстановки вокруг поезда. Будущее за метавселенными — полными цифровыми копиями предприятий для оптимизации управления», — заявил Валиев.

Специфика метавселенной заключается в том, что программное обеспечение хранится на облачном сервере и в ней могут взаимодействовать пользователи, территориально удаленные друг от друга. Так отрабатываются процессы взаимодействия не только сотрудников, но и различных служб.

«Единственное, что может тормозить повсеместное внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности в производство, — необходимость использования только качественного ПО и оборудования. Выходить в метавселенную для решения производственных задач, имея под рукой только смартфон, бессмысленно», — предупреждает Валиев.