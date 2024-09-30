Эксперт рассказал о самом популярном виде мошенничества в России

Вишинг — это устный вид мошенничества, при котором злоумышленники звонят людям по телефону и под разными предлогами вынуждают их совершать действия в своих интересах. Это самый распространенный способ мошенничества в России: более половины всех попыток обмана происходят через телефонные звонки, сообщил РИАМО руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов.

«Обычно мошенники используют уже имеющуюся информацию, чтобы создать ощущение срочности решения проблемы. Затем они предлагают „простой“ и быстрый выход из ситуации, выступая в роли спасителей», — рассказал Михайлов о схеме злоумышленников.

Если мошенник обладает информацией о потенциальной жертве, звонок будет персонализированным. Часто используются темы отпусков, скидок, корпоративные инструкции, нередко в ход идут и актуальные инфоповоды в мире: новый выход iPhone, защита Telegram-аккаунта и многое другое.

«Иногда сложно понять, кто вам звонит — мошенник или реальный представитель организации. Но есть несколько общих „красных флагов“ в вишинге, которые могут сигнализировать о том, что по ту сторону телефона — злоумышленник», — объяснил эксперт.

Михайлов напомнил, что мошенники всегда торопят и просят назвать код из SMS, чего никогда не делают сотрудники банков. Также они часто меняют номера телефонов или используют переадресацию.