Эксперт рассказал о неочевидных местах, где пыль скапливается быстрее

Исследование, проведенное лабораторией медицинских исследований в американском штате Мэриленд, показало, что скорость накопления пыли зависит не от частоты уборки, а от микроклиматических условий и воздушных потоков в помещении. Цао Синьюй, эксперт по технике для уборки TROUVER, сообщил РИАМО, на каких поверхностях дома пыль скапливается быстрее.

Ученые проанализировали образцы пыли из пяти зон — из-под кровати, с лопастей потолочного вентилятора, кухонной вытяжки, решетки кондиционера и из-под батареи отопления. Выяснилось, что больше всего пыли скапливается там, где воздух неподвижен или образуются термические потоки — например, на задней стенке холодильника.

«Тепло, исходящее от компрессора холодильника, создает постоянный восходящий конвекционный поток: теплый воздух поднимается вверх, увлекая за собой микроскопические частицы пыли, которые затем оседают на ближайших горизонтальных и вертикальных плоскостях. Именно поэтому за холодильником, под микроволновкой, над телевизором или системным блоком компьютера пыль накапливается особенно интенсивно — даже если в комнате поддерживается идеальный порядок», — объясняет эксперт.

Аналогичный эффект наблюдается у кухонной вытяжки и кондиционера. В вытяжке, помимо обычной пыли, задерживаются жировые аэрозоли, пыльца и даже следы средств бытовой химии. В кондиционерах и вентиляторах обнаруживаются органические волокна, споры грибков и аллергены — все это оседает на лопастях и внутри корпуса, где воздух практически не движется.

Пылинки настолько легкие, что в неподвижном воздухе частица размером три микрометра опускается всего на 10 сантиметров в минуту, а мельчайшие аэрозоли могут оставаться в воздухе несколько часов. За это время воздушные потоки уносят их далеко от места первоначального появления. В результате пыль оседает именно там, где образуются завихрения или застой — на верхних полках, карнизах, жалюзи, в углах за шкафами и на любых поверхностях вблизи источников тепла или принудительной вентиляции, — поясняет Цао Синьюй.

Даже в полностью закрытой квартире, где никто не живет, пыль продолжает оседать — за две недели на одном квадратном сантиметре может накопиться до 12 000 частиц. Пыль проникает через щели в окнах и дверях, а часть из них уже находится в воздухе помещения и медленно оседает.

«Пыль — не просто эстетическая проблема. Она служит питательной средой для микроорганизмов, может усугублять аллергические реакции и снижать качество воздуха в помещении», — добавил эксперт.

