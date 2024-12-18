Эксперт рассказал, какие заявления может сделать Путин на прямой линии

сегодня в 14:22

Директор Института нового общества Василий Колташов прогнозирует, что во время прямой линии президент РФ Владимир Путин по традиции затронет широкий круг вопросов. Он может сделать заявления о стабилизации рубля и новых мерах соцподдержки, а вот ожидать чего-то принципиально нового по внешней политике и возможным переговорам с Украиной не стоит, сообщает АБН24 .

Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным состоится в четверг 19 декабря, трансляция начнется в 12:00 по Москве.

По мнению эксперта, скорее всего, президент расскажет о поддержке ветеранов СВО, их соцобеспечении.

Ожидается информация о росте российской экономики. Президент наверняка затронет проблему с курсом рубля и его стабилизации.

«Также могут быть анонсированы новые социальные меры. Точно предсказать их сложно», — сказал Колташов.

Он отметил, что в последние два года, несмотря на рост зарплат в ряде отраслей промышленности и у военных, в целом по стране обострилась проблема бедности из-за высокой инфляции. Возможно, президент предложит меры, направленные на решение этих проблем, предположил эксперт.

Например, по его словам, обсуждается введение продовольственных карточек — кто может их получить и в каком формате, но детали пока неизвестны, возможно, их озвучит президент.

Вероятно, Путин также затронет тему стабилизации цен на недвижимость, добавил эксперт.