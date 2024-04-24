Эксперт рассказал, какие качества важны для начинающего IT-специалиста

По его словам, человек должен постоянно развиваться. Помимо специализированных умений, для айтишника важны другие важные скиллы: обучаемость, коммуникабельность, структурное мышление и умение мыслить нестандартно. При этом креативность зачастую считается качеством, которое присуще гуманитариям.

«При этом креативность — фундаментальный навык для IT-специалиста. Это качество особенно важно при столкновении с нетиповой задачей: креативность помогает найти нужную стратегию ее решения», — отметил Казеннов.

Негибкое мышление ограничивает человека и в технических специальностях. Например, школьная установка «взрослый всегда прав» потом превращается «начальник лучше знает, поэтому можно не думать». Такие понятия негативно отражаются на рабочем процессе.

«IT-рынок постоянно меняется, особенно в условиях развивающегося искусственного интеллекта. Качественные специалисты будут нужны всегда, причем как на отраслевых, так и на универсальных позициях. Важно не останавливаться на достигнутом успехе и постоянно совершенствовать свои знания — такой подход будет преимуществом при устройстве в любую компанию», — заключил эксперт.