Эксперт рассказал, какие качества важны для начинающего IT-специалиста
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В условиях современного рынка кандидатов оценивают личностно и профессионально. Фундаментальным навыком для начинающего IT-специалиста является креативность, заявил РИАМО руководитель корпоративных практик ALP Group Александр Казеннов.
По его словам, человек должен постоянно развиваться. Помимо специализированных умений, для айтишника важны другие важные скиллы: обучаемость, коммуникабельность, структурное мышление и умение мыслить нестандартно. При этом креативность зачастую считается качеством, которое присуще гуманитариям.
«При этом креативность — фундаментальный навык для IT-специалиста. Это качество особенно важно при столкновении с нетиповой задачей: креативность помогает найти нужную стратегию ее решения», — отметил Казеннов.
Негибкое мышление ограничивает человека и в технических специальностях. Например, школьная установка «взрослый всегда прав» потом превращается «начальник лучше знает, поэтому можно не думать». Такие понятия негативно отражаются на рабочем процессе.
«IT-рынок постоянно меняется, особенно в условиях развивающегося искусственного интеллекта. Качественные специалисты будут нужны всегда, причем как на отраслевых, так и на универсальных позициях. Важно не останавливаться на достигнутом успехе и постоянно совершенствовать свои знания — такой подход будет преимуществом при устройстве в любую компанию», — заключил эксперт.