Эксперт рассказал, как защититься от мошенников на «Госуслугах» и «Госключе»

Новая мошенническая схема на сайте «Госуслуги» и в приложении для электронной подписи «Госключ» является рабочей и очень опасной, так как сочетает в себе техническую атаку на учетную запись на «Госуслугах» и методы социальной инженерии при хищении денег, заявил РИАМО руководитель лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

Потенциальная жертва может видеть странную активность с порталом «Госуслуг», что побуждает ее защитить свои данные и денежные средства, предпринимая быстрые и решительные шаги. В этот момент времени человек становится уязвимым для мошенников, отметил Овчинников.

Эксперт порекомендовал, чтобы не стать жертвой подобной схемы, соблюдать и применять меры по безопасности.

Во-первых, использовать двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах». В наше время это уже стало обязательно.

«Если давно не пользовались данным сервисом, то обновите свои данные, телефон и адрес электронной почты», — посоветовал Овчинников.

Во-вторых, установить стойкий и сложный пароль на свою почту и подключить почту к своему смартфону, чтобы сразу получить уведомление о входе в аккаунт.

В-третьих, настроить уведомления на сайте «Госуслуг».

«Никогда и ни при каких обстоятельствах не переводите деньги при звонке. Если вас просят такое сделать — это стопроцентно мошенники. Прежде чем что-то сделать, всегда посчитайте до десяти и задумайтесь, зачем и кому это надо», — советует эксперт.

В целом, если соблюдать эти простые правила, то деньги и доступ к аккаунтам граждан будут находиться в безопасности, резюмировал он.

Ранее координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила о новой мошеннической схеме, согласно которой аферисты получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», после чего загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами человека в специальный раздел «Госуслуг» для подписания документов в «Госключе».

Затем приходит уведомление о необходимости подписать документ. Чтобы заставить жертву быстрее это сделать, мошенники прибегают к социальной инженерии. Сначала звонит «сотрудник органов», который убеждает подписать доверенность под угрозой потери средств, а затем еще один якобы «настоящий» сотрудник поясняет, что жертва попала на аферистов, и рекомендует ей оперативно перевести деньги на безопасный счет.